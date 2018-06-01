Ханты-Мансийск, 1 июня, 2018, 16:07 — ИА Регнум. В Югре День защиты детей отметили Парадом семьи. Несмотря на дождливую и пасмурную погоду, в шествии на площади у Музея геологии, нефти и газа приняли участие более 300 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта, который организовал обширную и запоминающуюся праздничную программу.

Пресс-служба отделения ОНФ по Югре На площадке праздника

«Главная защита для любого ребенка — крепкая и дружная семья», — под таким девизом прошёл Парад семьи в Ханты-Мансийске. Идея проведения семейного шествия — гражданская инициатива, которая поддержана и проводится уже в нескольких регионах России. Парад семьи в столице Югры активисты Общероссийского народного фронта задумали в стиле русских народных традиций.

После недолгого шествия прошла церемония чествования семей. И каких! В семье Рано и Евгения Ситниковых подрастает шестеро детей. Старшей дочери — 17 лет, а младшему сыну — три года. В семье Валентины Петровны и Александра Михайловича Чеченкиных, отметивших 60-летие супружества, подрастает семеро внуков и трое правнуков. Род Чеченкиных продолжили трое детей. Татьяна Полуянова воспитывает 11 детей. Её семья была названа лучшей в Югре. Молодожёнам Ивану и Ирине Лаптевым, которые тоже участвовали в Параде семьи, есть на кого равняться.

Учащиеся детской школы искусств Ханты-Мансийска подарили свои творческие номера родителям и гостям праздника. А после выступления вместе со всеми стали участниками русских народных забав, конкурса частушек и скороговорок.

В холле Музея геологии, нефти и газа работали мастер-классы. В создании семейного древа помогали сотрудники архива ХМАО. Кукол «Кувада» и «Алатырь — руны» учили мастерить сотрудники Центра народных художественных промыслов и ремесел. Многодетная мать Ирина Бобова учила плести русские пояса и косы. Не было отбоя от девочек, которые хотели уйти с праздника с красивыми причёсками. Центр помощи семьи и детям «Вега» показал навыки аква-грима. И дети бегали с разрисованными личиками, требуя от родителей сфотографировать их «в образе». Особенно любопытным получился мастер-класс по пеленанию.

«И неправду говорят, что наши дети ничего дальше компьютеров и гаджетов не видят. Ребятишки на протяжении двух часов бегали по мастер-классам, впитывая новые знания и навыки, даже не вспомнив про мобильные телефоны», — говорят организаторы Парада семьи.

«Замечательный праздник. Очень понравились мастер-классы. Мы с пользой и удовольствием провели время. Жаль, что не все наши дети могли поучаствовать — были на репетиции и в детском саду. Было бы прекрасно, если бы такие мероприятия проходили чаще», — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM многодетная мать Рано Ситникова.

Организаторы праздника отмечают, что трудно сосчитать, сколько было людей на примузейной площади. На зазывные звуки гармони пришло больше, чем ожидалось.

«Нам с мужем по 80 лет, — говорит Валентина Чеченкина, — Но словно 20 лет сбросили на этом празднике. Трогательно нас поздравили. Приятно внимание. Понравилось всё. Особенно детский концерт. Мы уже в возрасте и мало куда выходим, но на этот праздник, если позволит здоровье, в следующем году обязательно придём».

Добавим, всероссийский Парад семьи проходит в рамках патриотического проекта Общероссийского народного фронта «С чего начинается Родина». Общественники считают, что именно с любви к родным местам начинается любовь к России, и каждый человек чувствует свою сопричастность судьбам страны. В этой связи в День России, 12 июня, активисты ОНФ проведут всероссийский опрос, который выявит своих местных героев, места и события. За этим последует народное голосование, которое закрепит ключевые местные символы.