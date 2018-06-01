Киев, 1 июня, 2018, 15:38 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» выдвинул новые условия транзита российского газа после окончания действия существующего договора с российской стороной.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

В соответствии с письмом коммерческого директора украинской компании Юрия Витренко в адрес зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева, Киев согласится на транзит газа при повышении тарифа в текущем периоде (2018−2019 гг.) на $2,3 млрд, передает «Коммерсант».

Свои «пожелания» украинская сторона объясняет тем, что часть газа сжигается на компрессорных станциях для обеспечения транзита. С учетом решения Стокгольмского арбитража, по которому ГТС Украины в 2018—2019 годах будет прокачивать по 110 млрд кубометров в год, расходы на сжигание газа повысятся, а значит, и объем платежей за транзит должен возрасти.

В свою очередь в «Газпроме» сообщали, что российская сторона не только не станет прокачивать указанный объем, но и снизит его до минимума. Правда, подчеркивалось, что такое снижение возможно не ранее 2021 года.

«Текущий контракт ни при каких условиях, даже при смене Солнца и Луны, продлеваться не будет. Мяч на украинской стороне — они должны обосновать привлекательность и возможность транзита», — сообщал в апреле Медведев.

Добавим, что одновременно украинская сторона предпринимает максимум усилий, чтобы не позволить России запустить проект «Северный поток — 2», который позволит доставлять газ в европейские страны в обход Украины.