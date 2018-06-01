Махачкала, 1 июня, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Праздничными мероприятиями отметил Дагестан День защиты детей. Сегодня, 1 июня, впервые в Махачкале прошел Парад семьи. Его участниками стали многодетные семьи, молодые супруги, супружеские пары, прожившие в браке не один десяток лет. Сотни людей под национальные ритмы прошли в колоннах от центральной площади Махачкалы до Русского драматического театра, передает ГТРК «Дагестан».

Pixabay.com Скульптура Петра и Февронии. Образец семьи

Перед театром была развернута большая праздничная площадка. Гостей праздника поприветствовали первый заместитель председателя правительства РД Анатолий Карибов и врио главы города Махачкалы Абусупьян Гасанов.

«Самое главное в жизни человека — семья. Семья, в которой тебя воспитывают, и дети, которые являются её ярким светом. Сегодня по всей России по инициативе Общероссийского народного фронта прошел парад семей. Как говорит наш национальный лидер Владимир Путин, «Россия — это одна многонациональная семья». Нигде, ни в одной точке планеты нет другой такой же страны, которая может решать любые задачи, поставленные перед нами обществом и нашей Родиной. Этот праздник из года в год будет набирать обороты. Добра и всех благ вам!» — приветствовал гостей многодетный отец, член регионального штаба ОНФ в Дагестане Джамбулат Магомедов.

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Несмотря на дождь, все участники праздничных мероприятий с удовольствием посмотрели фестиваль детского художественного творчества «Маленькие горцы». На Родопском бульваре были организованы площадки для футбола и для скалолазов. С интересом встретили гости праздника показательные выступления канотоходцев и скалолазов.

Жители Дагестана смогли принять участие в мастер-классе по созданию семейного древа, в акции «Молодой родитель», где участники учились пеленать ребенка. Для детей на городском пляже Махачкалы был организован фестиваль воздушных змеев.

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