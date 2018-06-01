Воронеж, 1 июня, 2018, 15:30 — ИА Регнум. В Воронеже в суд передано громкое уголовное дело в отношении двоих студентов, которые собирали деньги с однокурсников якобы за «решение вопроса» с экзаменом. Об этом ИА REGNUM сообщил 1 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину») и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину»).

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Мошенники

По версии следствия, молодые люди 22 и 23 лет, студенты экономического факультета Воронежского государственного университета, в феврале этого года пообещали двум своим однокурсникам помочь получить оценку по дисциплине «Налоги и налогообложение» за зимнюю сессию, попросив за это 20 и 25 тыс. рублей соответственно. Один из жертв мошенников успел перевести 20 тыс. рублей на банковскую карту, которую назвали обвиняемые. Второй передавал деньги наличными — при их получении студенты и были задержаны.

Уголовное дело направлено в Коминтерновский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. Теперь молодых людей ожидает не учеба и диплом, а наказание — сроком до пяти лет лишения свободы.

Отметим, что это уголовное дело СМИ связывали с рядом уголовных дел о коррупции на другом факультете Воронежского госуниверситета — юридическом, где весной прошла серия задержаний.