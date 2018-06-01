Киев, 1 июня, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Киев в лице компании «Нафтогаз Украины» предложил российскому «Газпрому» сохранить на период с 2020 по 2028 год ставку транзита российского газа через свою территорию, однако взамен российский газовый концерн должен будет прокачивать по 110 млрд кубометров газа в год в период с 2018 по 2019 год. Также «Газпром» должен будет согласовать рост тарифов в этот период на треть — суммарно на $2,3 млрд, пишет 1 июня «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

По сведениям источников издания, в противном случае «Нафтогаз Украина» угрожает взыскать с «Газпрома» компенсацию обесценения своей газотранспортной системы (ГТС) в размере до $11 млрд. Также отмечается, что данные условия коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко направил заместителю председателя правления «Газпрома» Александру Медведеву ещё в начале мая.

Читайте также: Порошенко поторопился: Приставы не арестовывали активы «Газпрома»

Компания «Нафтогаз» предлагает бронирование «Газпромом» мощностей ГТС Украины, либо их бронирование клиентами «Газпрома». В этих случаях применимым правом для контракта будет украинское, которое, по мнению украинской стороны, в настоящее время синхронизировано с энергетическим законодательством Евросоюза.

Также есть ещё один вариант, пишет издание, а именно — продажа газа «Нафтогазу» на восточной границе Украины с покупкой этого же объёма на западной границе. В этом случае плата за транзит будет оформлена как маржа между сделками, и «Нафтогаз» согласен на контракт в том числе по шведскому праву.

Читайте также: Скандал с ценами на газ на Украине: Кабмин просят закрыть «Нафтогаз»

Также «Нафтогаз» настаивает на повышении тарифов на прокачку газа в 2018—2019 годах, так как считает их на сегодняшний день в существенной степени заниженными.

Напомним, российский газовый гигант не только не планирует прокачивать через ГТС Украины 110 млрд кубометров, но и заявляет о перспективном понижении транзита через Украину до 10−15 млрд кубометров газа в год.

Читайте также: «Нафтогаз» планирует поднять тариф на прокачку для «Газпрома»