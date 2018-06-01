Москва, 1 июня, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Весна в столичном регионе была теплее обычного, а май вошел в десятку самых теплых с начала наблюдений, сообщают 1 июня «Метеоновости».

Небо

По данным синоптиков, май в Москве оказался теплее на ВДНХ на 3,1 градуса, на Балчуге — на 3,6 градусов. Минимальная температура в последнем месяце весны составила +4 градуса 11 мая, максимальная — 27,9 градусов 2 мая.

Самым холодным днем стал последний день месяца, термометры показали +12,4 градуса. Количество выпавших в мае осадков оказалось в пределах нормы, основные дожди выпали в столице до 21 числа, а третья декада месяца была сухой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики рассказали, когда в столичный регион вернется по-настоящему летняя погода.

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