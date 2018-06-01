Луганск, 1 июня, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Военную технику подвозит Украина к линии фронта в Донбассе, готовясь к новому наступлению, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко.

Міністерство оборони України Танк ВСУ Т-72

По его словам, уже несколько суток боеприпасы, техника и материальные средства подвозятся к линии фронта украинскими войсками. Так, новое вооружение уже получили 54-я механизированная бригада в районе Троицкого, 14-я бригада в районе Золотого, 53-я бригада в районе Трехизбенки и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада в районе Счастья.

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Напомним, ранее украинские силовики предприняли несколько попыток прорваться в районе Горловки к позициям войск Донецкой Народной Республики, однако все попытки закончились провалом.