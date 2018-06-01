России предрекают победу в противостоянии США и ЕС: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Взгляд из Вильнюса: в противостоянии США с ЕС победу прочат Москве;
- На высшем уровне: Москва и Пхеньян договорились о встрече в 2018 году;
- Баланс спроса и предложения: Минск увеличит поставки молока в Россию;
- Усилить боевую мощь: Киев ждет от ЕС летальное оружие;
- Мнение большинства: жители России против повышения пенсионного возраста.
Слушайте выпуск также на сайте: regnum.podster.fm/498