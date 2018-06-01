Киев, 1 июня, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Украинские эксперты и политики обсуждают последствия ужесточения монетарной политики, которое анонсировал Нацбанк Украины на случай, если Международный валютный фонд (МВФ) не предоставит Киеву кредит, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 июня.

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В частности, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров считает, что возможное ужесточение монетарной политики приведет к снижению реальных доходов украинцев.

«МВФ — это наше всё. Именно так следует резюмировать вчерашние рассуждения главы НБУ Якова Смолия о возможных сценариях развития событий в случае отсутствия очередного кредитного транша МВФ. И в этой связи, прежде всего, Смолий пообещал «закрутить гайки» (другие инструменты и меры таргетирования инфляции этим ребятам не подвластны)… Фактически нам объявили, что ожидается высокая инфляция и, соответственно, значительную стоимость своих сбережений и реальных доходов люди снова потеряют. А разве кто-то вам говорил, что экономика у нас может быть честной?» — задается вопросом Гончаров.

Кроме того, депутат от фракции «Батькивщина» Алексей Рябчин заявил, что к правительству Украины есть «вопрос относительно выполнения бюджета, потому что уже есть минус 4−5 млрд от запланированных расходов». Он не исключает, что в этом году правительству Украины и Раде придется сокращать бюджетные расходы из-за отсутствия доходов.

«Если мы начнем отдавать долги, а Украина должна отдавать долги МВФ, если не будет следующих финансовых вливаний, то до конца года будет очень большая дыра в бюджете. Возможно, придется даже делать секвестр», — прогнозирует Рябчин в эфире канала NewsOne.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что регулятор может ужесточить монетарную политику, если правительству Владимира Гройсмана не удастся получить очередной транш МВФ.

«Если будет возрастать инфляционное давление, безусловно, НБУ будет усиливать монетарные инструменты для сдерживания инфляции, будем вводить определенные ограничения для предотвращения возможного вывода капитала», — сказал также Смолий.

Напомним, МВФ требует от Киева поднять внутренние цены на газ для населения и принять закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Только после выполнения этих требований правительство Украины сможет получить очередной транш в 1,8 млрд долл.