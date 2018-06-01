Москва, 1 июня, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Европа надеялась, что ей удастся договориться с президентом США Дональдом Трампом по поводу пошлин и ряду других моментов, но ей это не удалось, считает руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы Александр Сытин. Об этом он заявил 1 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя обострение отношений США со странами Европы, Канадой и Мексикой.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Также эксперт усомнился в том, что за резкими заявлениями европейцев последуют какие-то конкретные действия.

«Европа не готова, — констатировал Сытин. — Они надеялись договориться с Трампом. Но за три месяца нельзя выстроить новую систему безопасности, невозможно найти новые рынки. Европа теперь оказывается перед необходимостью выстраивать новую систему экономических отношений как внутри Евросоюза, так и вовне — в отношении Ирана, Китая и, может быть, России. Но на сегодняшний день это сделать нельзя. Я думаю, что всё это будет спущено на переговорный процесс, создание каких-то комиссий по урегулированию и так далее. Они (европейцы — прим. ИА REGNUM ) будут ждать два года, надеясь, что Дональд Трамп уйдёт и всё изменится».

Напомним, что протекционистская политика президента США Дональда Трампа за последние несколько дней стала поводом для ряда резких заявлений со стороны лидеров стран-партнеров США. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада примет ответные меры в связи с американскими пошлинами на сталь и алюминий. По его словам, канадские пошлины вступят в силу 1 июля и будут действовать до тех пор, пока США не откажутся от пошлин в отношении Канады.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала штрафные пошлины, введённые США на сталь и алюминий, незаконными. Представитель правительства ФРГ отметил, что действия США наносят ущерб национальной безопасности Германии.

«Мы не сможем оставаться без реакции, если удару подвергнется ЕС», — заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

По некоторым сведениям, к ответным пошлинам готовы прибегнуть и в Мексике, чьё министерство экономики намерено обложить пошлинами такие американские товары, как плоская сталь, лампы, свиные ноги и лопатки, колбасы, виноград, черника и сыры.