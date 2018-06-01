Херсон, 1 июня, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Апелляционный суд Херсонской области оставил под арестом главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, сообщает 1 июня RT.

Илья Репин. Арест пропагандиста. 1880

Ранее суд отказал защите Вышинского в ходатайстве об отводе коллегии судей.

Напомним, 15 мая журналиста задержали сотрудники Службы безопасности Украины, спустя два дня Херсонский областной суд арестовал журналиста на два месяца, ему инкриминируют государственную измену. В свою очередь защита журналиста подала апелляцию на его арест.

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