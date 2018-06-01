Киев, 1 июня, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Канал украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков) заблокирован видеосервисом YouTube за нарушение правил, сообщается 1 июня в сопровождающем тексте.

Dmitri K Эффект бумеранга

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube», — говорится в сообщении.

Напомним, во время трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» Вольнов проводил трансляции, при этом он утверждал, что в пожаре якобы погибли до 300 человек. Затем эти данные подхватывали пользователи социальных сетей и некоторые СМИ.

В России в отношении подонка возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»).

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