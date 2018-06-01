Анкара, 1 июня, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента Грузии Георгия Маргвелашвили на церемонию открытия проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), которая пройдет 13 июня в Эскишехире. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом Эрдоган сообщил грузинскому коллеге в телефонной беседе, которая состоялась 1 июня.

Trend.az Газопровод

Президенты обсудили сотрудничество в рамках этого проекта и подчеркнули его значение, как еще одного источника природного газа для стран ЕС.

Как известно, по новому трубопроводу газ из Азербайджана через Грузию и Турцию будет поставляться в страны Евросоюза.

По словам Георгия Маргвелашвили, Грузия придает большое значение участию в подобных проектах, которые направлены на обеспечение энергобезопасности ЕС.

В ходе телефонной беседы были рассмотрены и другие вопросы двустороннего сотрудничества и планы на будущее, заявляют в пресс-службе главы грузинского государства.