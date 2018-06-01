Кёльн, Германия, 1 июня, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Прокуратура Германии потребовала экстрадиции в Испанию бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, пишет газета Le Figaro 1 июня.

Generalitat de Catalunya Карлес Пучдемон-и-Казамажо

Решение об экстрадиции находится в компетенции суда земли Шлезвиг-Гольштейн, который до сих пор скептически относился к возможности экстрадиции Пучдемона.

Напомним, бывший председатель Женералитета Каталонии Карлес Пучдмон, обвиняемый в Испании в преступлении мятежа и растрате государственных средств, после освобождения от двухнедельного ареста на территории Шлезвиг-Гольштейна проживает в Берлине. На родине Пучдемону грозит тюремное заключение сроком на 30 лет.