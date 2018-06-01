Калининград, 1 июня, 2018, 14:44 — ИА Регнум. В Курганской области продолжается череда скандалов с монументальной картой России, установленной накануне в селе Частоозерье депутатом Госдумы Александром Ильтяковым.

Стоп-кадр видеозаписи Фрагмент карты «Служение России», где Калининград «переехал» в Эстонию

Ранее сообщалось, что на гигантской бронзовой карте не нашлось места Курильским островам. Сам Ильтяков объяснил этот ляп тем, что «их никак нельзя было закрепить». Однако корреспондент ИА REGNUM в Калининграде на карте нашел еще одну геополитическую ошибку, которая грозит уже международным скандалом.

Калининградская область на этом произведении с пафосным названием «Служение Отечеству» закреплена на территории… Эстонской республики. Если присмотреться к композиции, то видно, что бронзовый фрагмент с надписью «Калининград» граничит с Псковской областью, соединяясь в районе Чудско-Псковского озера.

Таким образом, скульптор, изготавливающий карту, «ошибся» с расположением Калининградской области на 500 километров, соединив эксклавный регион с «большой Россией».

Yandex.ru/maps Истинное положение дел

ИА REGNUM напоминает, что исчезновение, а также хаотическое перемещение Калининградской области на картах и путеводителях современности носит уже систематический характер.

Например, в Литве вышел путеводитель «Вильнюс в твоем кармане», где на месте Калининградской области плескалось Балтийское море. В Югре к 1 сентября был выпущен учебник для первоклассников, где вместо российского эксклава белела пустота.