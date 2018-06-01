Вместо Эстонии — Калининград: новый скандал с картой от депутата Госдумы
Калининград, 1 июня, 2018, 14:44 — ИА Регнум. В Курганской области продолжается череда скандалов с монументальной картой России, установленной накануне в селе Частоозерье депутатом Госдумы Александром Ильтяковым.
Ранее сообщалось, что на гигантской бронзовой карте не нашлось места Курильским островам. Сам Ильтяков объяснил этот ляп тем, что «их никак нельзя было закрепить». Однако корреспондент ИА REGNUM в Калининграде на карте нашел еще одну геополитическую ошибку, которая грозит уже международным скандалом.
Калининградская область на этом произведении с пафосным названием «Служение Отечеству» закреплена на территории… Эстонской республики. Если присмотреться к композиции, то видно, что бронзовый фрагмент с надписью «Калининград» граничит с Псковской областью, соединяясь в районе Чудско-Псковского озера.
Таким образом, скульптор, изготавливающий карту, «ошибся» с расположением Калининградской области на 500 километров, соединив эксклавный регион с «большой Россией».
ИА REGNUM напоминает, что исчезновение, а также хаотическое перемещение Калининградской области на картах и путеводителях современности носит уже систематический характер.
Например, в Литве вышел путеводитель «Вильнюс в твоем кармане», где на месте Калининградской области плескалось Балтийское море. В Югре к 1 сентября был выпущен учебник для первоклассников, где вместо российского эксклава белела пустота.