Ярославль, 1 июня, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Стелу на въезде в Ярославль со стороны Москвы откроют в конце июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Подрядчики, выполняющие работы по монтажу десятиметровой стелы на въезде в город со стороны Москвы, сообщили на совещании в мэрии Ярославля, что работы идут по графику. Монумент откроют 29 июня.

Yarregion.ru Сборка конструкции

«Эта конструкция серьезная, достаточно массивная. Она должна соответствовать всем чертежам, которые сделали проектировщики. Прошу подготовить отчетную документацию обо всех потраченных средствах, о каждой копейке», — сказал мэр города Ярославля Владимир Слепцов на совещании с подрядчиками.

Работы финансируются «Фондом содействия развитию Ярославля и Ярославской области».