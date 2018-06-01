Рим, 1 июня, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Финансовая гвардия Италии обвиняет Facebook в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 300 млн евро. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает La Repubblica.

Подмоченный Facebook

Доходы, полученные от продажи рекламы в Италии, якобы выводились в другие страны, где налоговые ставки ниже.

Выставленная сумма штрафа может составить 100 млн евро, однако источники итальянских СМИ в правоохранительных органах сообщают о высокой вероятности заключения соглашения и штрафа на меньшую сумму.

В 2017 году аналогичной проверке подвергся Google. Сумма «мирового соглашения», то есть дополнительно выплаченных средств, составила 300 млн евро.

Финансовая гвардия специализируется на защите экономических и финансовых интересов Итальянского государства.