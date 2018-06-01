Берлин, 1 июня, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Иск немецкого Союза защиты природы (NABU) с требованием запрета строительства в территориальных водах Германии газопровода «Северный поток — 2» отклонен. Такое решение принял Высший административный суд в германском Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания), говорится в пресс-релизе суда.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Как челобитную царю подаёшь?»

«Суд отклонил иск немецкого Союза защиты природы», — говорится в сообщении.

«Экологи» из NABU считают, что газопровод «Северный поток — 2» строить нельзя, так как он якобы нанесет «значительный экологический ущерб» региону. В чем именно будет выражаться этот ущерб в NABU не сообщают.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» является проектом магистрального газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря.

Протяженность газопровода, состоящего из двух ниток, составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность проекта будет достигать 55 млрд кубометров газа в год.

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