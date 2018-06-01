Воронеж, 1 июня, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено в Воронежской области на 2 июня — причиной стали прогнозируемые заморозки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Как сообщается, предупреждение получено от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Согласно прогнозу, ночью и утром 2 июня, температура опустится до двух градусов по шкале Цельсия.

МЧС предупреждает об опасности заморозков, прежде всего — для сельскохозяйственных растений и цветущих плодово-ягодных растений, расположенных в низких местах.

Добавим, что 1 июня температура в Воронеже опустилась до +14 градусов. Но уже к выходным синоптики обещают потепление: к середине дня 2 июня воздух прогреется до +21 градусов, а 3 июня — до +24 градусов.