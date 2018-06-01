Калуга, 1 июня, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В Калужской области в результате крупного ДТП на 290 километре автодороги М-3 «Украина» погибли женщина и десятимесячный младенец и пострадали пять человек, включая ещё одного ребёнка. Об этом 1 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.mchs.gov.ru Место дорожно-транспортного происшествия.

ДТП произошло в 5:45 утра. По предварительным данным, водитель автомобиля «Ауди», двигаясь со стороны города Брянска в сторону Москвы, выехал на полосу автодороги, предназначенную для встречного движения транспорта, где допустил столкновение с автомашиной «Форд», пассажирами которого были женщина 1965 года рождения и младенец. Ребёнок находился в детском удерживающем устройстве. Ещё пятеро пострадавших в ДТП получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые осуществляются действия для оказания помощи участникам дорожного движения. По данному факту назначена проверка.

Напомним, в 2017 году в Калужской области было зарегистрировано свыше 1,5 тыс. ДТП. Погибли 173 человека, 2060 человек получили ранения различной степени тяжести. 203 ДТП произошли с участием детей и подростков, в результате шесть детей погибли, 228 — получили ранения.