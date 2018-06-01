Вильнюс, 1 июня, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Вывод Европейского суда по правам человека, что в Литве действовала тюрьма американского ЦРУ и что Литва должна выплатить компенсацию палестинцу, который находился там в заключении, никак не повлияло на отношения армий Литвы и США. По крайней мере, так утверждает министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 июня.

ryochiji Каменное сердце

В этом, 2018, году в Литве проходят крупнейшие в истории страны военные учения, в которых главную роль играют военные силы США. Сегодня начались учения Baltops 2018 — крупнейшие учения НАТО в Балтийском море. Ими руководил командующий VI флотом США Лиза Франчетти. Именно накануне Baltops Европейский суд по правам человека объявил, что «в Литве с февраля 2005 года по март 2006 года действовала тайная тюрьма ЦРУ, что там держали господина Хусейна, а местная власть знала, что ЦРУ будет вести себя с ним так, как запрещено в Конвенции».

Суд также обязал Литву из-за незаконного заключения выплатить 130 тыс. евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубайде, который сейчас находится в заключении на базе Гуантанамо США.

По словам Кароблиса, этот вывод Европейского суда по правам человека никак не отразился ни на атмосфере запланированных учений, ни на отношениях литовских и американских военных.

«Нет, это абсолютно разные вещи. Учения — это стратегическое, тактическое сотрудничество, которое уже давно запланировано, а решения Европейского суда по правам человека — абсолютно другое», — ответил Кароблис на общей пресс-коференции с вице-адмиралом Франчетте, посвященной презентации учений Baltops 2018.

Министр утверждал, что тюрьмы ЦРУ — это история, и что такие подозрения были и раньше: «Поэтому ни в коем случае это не может повлиять на атмосферу, планы относительно этих учений, всех остальных учений. И я считаю, что это не может повлиять на отношения между странами нашего Альянса».

По его словам, литовские учреждения посмотрят на обстоятельства дела и решат, что делать дальше. Вместе с тем он отметил, что в Литве уже было проведено расследование относительно тюрем ЦРУ, но такой «факт не был установлен».

«Еще раз подчеркиваю, что это абсолютно разные, не связанные между собой вещи. Мы являемся партнерами, мы являемся членам одного Альянса. Наши отношения отличные — как во время подготовки к этим учения, так и во время подготовке к другим учениям», — сказал министр.

Напомним, ранее Литва признавала, что в стране был оборудован секретный объект ЦРУ, но власти страны настаивали, что нет никаких доказательств, что его использовали, кого-то в нём содержали или пытали. Однако к такому заключению пришёл Европейский суд по правам человека. Установлено, что в секретной тюрьме пострадавшему по крайней мере 83 раза симулировали утопление, подвешивали за крюки к потолку, часами заставляли лежать в гробу, обдували холодным воздухом и включали громкие звуки, чтобы не дать ему спать, и в конце концов ректально регидрировали. Подобные пытки, считают правозащитники, в итоге легли в методологию ЦРУ. Установлено, что в Литве неназванное лицо получило за благословление оборудования тюрьмы взятку в размере не менее одного миллиона долларов США.