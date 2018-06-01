Пятигорск, Ставропольский край, 1 июня, 2018, 14:22 — ИА Регнум. 13-летний подросток, его мать и дядя погибли в результате автоаварии в Ставропольском крае, на трассе под Пятигорском днем 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Энди Уорхол. Авария зеленой машины (фрагмент). 1963

ДТП произошло около 11:30. Как предварительно установлено, водитель автомобиля «Лада Приора» не учел дорожную обстановку на трассе и на высокой скорости столкнулся с автомобилем «ГАЗель», принадлежавшим дорожным службам — с его помощью на трассе наносилась разметка, а затем — в другой автомобиль.

В результате аварии погиб 13-летний подросток, которого выбросило из автомобиля через стекло, его мать и дядя, который вел машину, также погибли. Другой десятилетний пассажир автомобиля госпитализирован с травмами. Установлено, что семья — жители Республики Чечня.

Добавим, что, по данным УГИБДД региона, накануне, 31 мая, в Ставропольском крае произошло пять дорожно-транспортных происшествий, семь человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет.