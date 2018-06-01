Вильнюс, 1 июня, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Этой ночью, 1 июня, по указу командующего литовской армией во всех военных единицах объявлена повышенная боевая готовность — получив сигнал, в своих отделениях собираются военные во всей Литве, сообщили ИА REGNUM в минобороны страны. С повышения уровня готовности начались крупнейшие в истории Литвы национальные учения Perkūno griausmas 2018 («Удар Перкунаса». Перкунас в литовской языческой мифологии бог-громовержец, прим. — ИА REGNUM).

Литовские солдаты

1 июня, в 8 утра, начался и мобилизационный этап учений — в три учрежденных призывных пункта в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде прибудут заранее вызванные военные в запасе — в середине мая приглашения принять участие в учениях Perkūno griausmas 2018 получили 2000 резервистов.

В течение двух ближайших недель вооруженные силы Литвы как самостоятельно, так и с союзниками по НАТО будут тренироваться выполнять операции вооруженной обороны широкого спектра.

На первых этапах учений литовская армия вместе с другими учреждениями страны, причисленными к вооруженным силам, будут тренироваться выполнять оборонительные и другие операции самостоятельно — без поддержки союзников.

Позже после прибытия в Литву военных сил других стран НАТО литовские военные будут тренироваться с союзниками. В учениях примут участие подразделения литовской армии и другие учреждения и гражданские организации, причисленные к вооруженным силам Литвы.

В учениях также будут тренироваться союзники по НАТО — возглавляемый Германией батальон НАТО, возглавляемые Великобританией военные Объединенных экспедиционных сил, а также отделение ротационных сил Португалии. Всего в учениях Perkūno griausmas 2018 примут участие до 9000 военных и представителей других учреждений.