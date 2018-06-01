Мадрид, 1 июня, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Разногласия с президентом «Реала» Флорентино Пересом стали одной из причин, по которой Зинедин Зидан покинул пост главного тренера команды. Об этом сообщает AS.

Tasnim News Agency Зинедин Зидан на пресс-конференции

По информации издания, Зидан остался недоволен тем, что Перес принимал решения относительно трансферов и не согласовывал их с тренером. В частности, Перес хотел купить вратаря Кепу Аррисабалагу и нападающего Роберта Левандовского на замену Кейлору Навасу и Кариму Бензема, однако Зидан выступил против этого.

Кроме того, недовольство выражали некоторые игроки «Реала». В частности, Криштиану Роналду заявил, что не чувствует, что его ценят и поддерживают, а Гарету Бейлу не нравится выходить на замену.

Напомним, 31 мая Зидан покинул пост главного тренера «Реала». Под его руководством команда за 2,5 года три раза выиграла Лигу чемпионов, а также стала чемпионом Испании.