Разногласия с Пересом вынудили Зидана уйти из «Реала»
Мадрид, 1 июня, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Разногласия с президентом «Реала» Флорентино Пересом стали одной из причин, по которой Зинедин Зидан покинул пост главного тренера команды. Об этом сообщает AS.
По информации издания, Зидан остался недоволен тем, что Перес принимал решения относительно трансферов и не согласовывал их с тренером. В частности, Перес хотел купить вратаря Кепу Аррисабалагу и нападающего Роберта Левандовского на замену Кейлору Навасу и Кариму Бензема, однако Зидан выступил против этого.
Кроме того, недовольство выражали некоторые игроки «Реала». В частности, Криштиану Роналду заявил, что не чувствует, что его ценят и поддерживают, а Гарету Бейлу не нравится выходить на замену.
Напомним, 31 мая Зидан покинул пост главного тренера «Реала». Под его руководством команда за 2,5 года три раза выиграла Лигу чемпионов, а также стала чемпионом Испании.