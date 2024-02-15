Красноярский край, 29 сентября, 2003, 10:11 — ИА Регнум. Новый генеральный директор ОАО "Хакасэнерго" Олег Сальков приступил к своим обязанностям, сообщает пресс-служба компании. До этого Сальков занимал должность заместителя директора ГРЭС-2. Прежний генеральный директор ОАО "Хакасэнерго" Сергей Кожемяко назначен генеральным директором ОАО "Томскэнерго". Генеральный директор Представительства РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными обществами сибирской части России "Сибирьэнерго" Андрей Кулаков прокомментировал ранее эти кадровые перестановки. Как отметил Кулаков, бывшего главу "Томскэнерго" с почетом проводили на пенсию, а Сергея Кожемяко - как молодого и перспективного менеджера - назначили на его место. Андрей Кулаков также подчеркнул, "в РАО "ЕЭС России" существует серьезная система кадрового отбора. Есть постоянно действующая кадровая комиссия". Стоит отметить, что не так давно сменился руководитель и у "Тываэнерго". В настоящий момент и.о. гендиректора компании является Анатолий Верзаков, который занял этот пост после отставки Николая Данзы.