Лос-Анджелес, США, 1 июня, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Премьера фильма «Слендермен», который позиционируется как самый страшный фильм в истории кино, может быть перенесена из-за разногласий продюсеров проекта с Sony Pictures, об этом 31 мая сообщил портал Variety.

Рене Магритт. Компаньоны страха. 1942

Работа над созданием картины практически закончена, по мнению Sony, ленту нужно запускать в прокат как низкобюджетный релиз, продюсеры же считают, что у фильма больший потенциал, и настаивают на больших инвестициях в маркетинг. Издание отмечает, что они показали почти готовую картину другим студиям, в том числе Netflix и Amazon, однако, по имеющейся информации, некоторые компании весьма скептически отнеслись к коммерческому потенциалу фильма.

Читайте также: Marvel опубликовала новый тизер-трейлер «Человека-муравья и Осы»

Напомним, Слендермен — это персонаж, придуманный участником известного форума Something Awful в 2009 году. Проблемой в случае данного фильма является то, что в мае 2014 года две девочки, у которых позднее было диагностировано психические заболевания, вдохновившись выдуманной историей о Слендермене, убили свою подругу. Некоторые эксперты считают, что фильм негативно будет встречен в соцсетях.