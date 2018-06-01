Киев, 1 июня, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Выдворение экс-президента Грузии МихаилаСаакашвили с Украины в Польшу окружной административный суд Киева признал законным, сообщает 1 июня пресс-служба суда.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отказ

Согласно сообщению, суд отказал Саакашвили в удовлетворении иска о признании реадмиссии незаконной. В суде отметили, что Польша подтвердила согласие на реадмиссию, после чего Украина на основании соглашения с ЕС о реадмиссии выслала Саакашвили из страны как незаконно пребывающего на Украине.

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Напомним, 10 сентября 2017 года Саакашвили пересек границу между Польшей и Украиной, после чего начал политическую деятельность на Украине. В феврале 2018 года бывшего грузинского президента вернули на самолете в Польшу.