Дамаск, 1 июня, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Провинция Алеппо

Никита Устинов ИА REGNUM Лекарство в капсулах

31 мая на севере Алеппо в городах Джарабулус и Ариха были взорваны два заминированных мотоцикла. Убиты четверо и ранены несколько десятков человек.

В городах Джарабулус и Аль-Баб идут перестрелки между группировкой «Харакат Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группировкой «Джейш аль-Шаркия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую поддерживает в этих боестолкновениях бригада «Султана Мурада». Обе стороны несут потери.

Провинция Хомс

В городе Таллаф, который находится на севере провинции, российскими военными была обнаружена подземная база группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На этой базе был размещен полевой госпиталь и командный пункт исламистов. Также обнаружен склад медикаментов с маркировкой международного фонда помощи детям ЮНИСЕФ, действующего под эгидой ООН.

Недалеко от подземной базы сирийскими военными найден и большой арсенал боевиков, которого достаточно для вооружения 1000 исламистов. В арсенале большое количество снайперских винтовок, пулеметов, противотанковых гранатометов и боеприпасов.

Провинция Хама

На севере провинции возобновлены удары с воздуха со стороны ВКС РФ по складам и базам группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городах Кафр-Зита, Аль-Латамина, Морек, Салихия и Закате. Ударам также подверглись позиции исламистов в городе Хан Шейхун, расположенном в Идлибе.

Сирийская армия из РСЗО нанесла удары по населенным пунктам Закат и Салихия, там находится штаб группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Провинция Латакия

В нарушение достигнутых в Астане договоренностей турецкими военными создан новый наблюдательный пункт на севере Сирии, в северной части Курдских гор.

Сирийская арабская армия ранее вела беспокоящий огонь по этому району, чтобы вынудить турков покинуть данное место, но результат не достигнут.

Пользуясь молчаливым попустительством турецкой армии так называемые «умеренные» повстанцы активизировались на севере провинции и совершили несколько атак на небольшие группы сирийских военных.

31 мая боевики 2-й Прибрежной дивизии Свободной сирийской армии, используя ПТРК, нанесли удар по военнослужащим САА возле населенного пункта Аль-Зияра. Как минимум четверо сирийских военнослужащих погибли.

Провинция Дераа

В ночь с 31 мая на 1 июня боевики Свободной сирийской армии в городе Хайт атаковали блокпосты группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подконтрольной ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Убито 7 террористов, захвачено оружие, в том числе ПТРК.

Провинция Хасака

Автомобиль с четырьмя боевиками Сирийских демократических сил подорвался на придорожном фугасе в окрестностях города Таль Ханзер, все погибли.

За этой акцией, скорее всего, стоит арабское население и поддерживающие их арабские группировки. Конфликт вызван принудительной мобилизацией местных жителей в подразделения Сирийских демократических сил.

Провинция Дейр-эз-Зор

Уже третью по счету операцию в Сирии провели Иракские Народные мобилизационные подразделения «Хашд аш-Шааби» (иракские ополченцы). В районе города Аль-Дашашах они провели атаку на позиции «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этот город граничит с иракской провинцией Аль-Анбар. Террористы понесли тяжелые потери в живой силе.

Сирийские демократические силы приостановили наступление против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на восточном берегу Евфрата. Это вызвано большими потерями, а также постепенной утратой контроля над территориями с преимущественным проживанием арабского населения.

ИА REGNUM регулярно информирует об оперативной обстановке на фронтах Сирийской Арабской Республики.