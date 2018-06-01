Москва, 1 июня, 2018, 14:04 — ИА Регнум. На сайте концерна «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») опубликован публичный годовой отчет за 2017 год. Ключевыми темами годового отчета стали «Безопасная эксплуатация российских АЭС» и «Технологическое лидерство и инновации». Отчет подготовлен в соответствии с ведущими российскими и международными стандартами и требованиями в области публичной отчетности, а также Концепции развития нефинансовой отчетности Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

«Отчётность Росэнергоатома показала, что выручка за 2017 год выросла на 28%, но чистая прибыль увеличилась существеннее — в 4,3 раза, до 45,981 млрд. руб., в сравнении с 2016 годом, — отметил начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский. — Успешная работа концерна позволила увеличить налоговые отчисления в регионах присутствия на 49%, до 32,947 млрд руб., из которых налог на прибыль вырос на 36%, до 9,375 млрд. руб. Выработка электроэнергии в 2017 году выросла на 3,3%, до 202,87 млрд. кВтч., что позволило сохранить первое место в России по выработке электроэнергии и второе место в мире. На финишную прямую вышел проект строительства плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) для Чукотского автономного округа. Из других инновационных проектов Росатома 2017 год запомнился успешным запуском и промышленной эксплуатацией серии новейших реакторов поколения «3+», первенцем которых стал блок ВВЭР-1200 на Нововоронежской АЭС-2, имеющий на 20% большую мощность при сокращении персонала на 30−40%, что резко улучшает эксплуатационные характеристики станции. Также Росэнергоатом продолжает отрабатывать уникальную в мире технологию замкнутого ядерного топливного цикла на энергоблоках с реакторами на быстрых нейронах Белоярской АЭС, что позволит решить проблему дожигания отработанного ядерного топлива и обеспечения атомным топливом российской энергетики на десятилетия».