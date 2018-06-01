В Дании могут запретить обрезание не по медицинским причинам
Копенгаген, 1 июня, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Более 50 тыс. граждан Дании подписали к 1 июня петицию с требованием запретить во имя прав ребенка обрезания по любым причинам, кроме медицинских, сообщает французское издание Le Figaro.
Данного количества сторонников запрета должно хватить для того, чтобы это предложение было рассмотрено в датском парламенте.
«Мы действительно рады, но серьезная работа по-настоящему начнется именно сейчас», — отметила Лена Нихюс из организации Intact Denmark, которая и выступила инициатором петиции.
«Это важный этап, но он скромен на нашем пути», — добавила она.
Документ, который можно подписать с 1 февраля, не поддерживается ни одной крупной партией. Он предполагает наказывать за обрезание у мальчиков в возрасте до 18 лет сроком тюремного заключения до шести лет. Такое же наказание применяется в случае осуществления женского обрезания, запрещенного в Дании с 2003 года.