Копенгаген, 1 июня, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Более 50 тыс. граждан Дании подписали к 1 июня петицию с требованием запретить во имя прав ребенка обрезания по любым причинам, кроме медицинских, сообщает французское издание Le Figaro.

Фридрих Герлин. Обрезание Господне (фрагмент). 1466

Данного количества сторонников запрета должно хватить для того, чтобы это предложение было рассмотрено в датском парламенте.

«Мы действительно рады, но серьезная работа по-настоящему начнется именно сейчас», — отметила Лена Нихюс из организации Intact Denmark, которая и выступила инициатором петиции.

«Это важный этап, но он скромен на нашем пути», — добавила она.

Документ, который можно подписать с 1 февраля, не поддерживается ни одной крупной партией. Он предполагает наказывать за обрезание у мальчиков в возрасте до 18 лет сроком тюремного заключения до шести лет. Такое же наказание применяется в случае осуществления женского обрезания, запрещенного в Дании с 2003 года.