Переславль-Залесский, Ярославская область, 1 июня, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Вопрос о присоединении всех трех сельских поселений, входящих в состав Переславского района, к городскому округу Переславль-Залесский включен в повестку дня очередного заседания Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславский район

Заседание назначено на 8 июня 2018 года. Предварительно законопроект об объединении был рассмотрен на заседании комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. Заседание комитета состоялось 25 мая. На нем было принято решение рекомендовать депутатам думы принять поправки к законопроекту об объединении, внесенные председателем комитета Алексеем Калгановым, а также рассмотреть документ в целом и принять его сразу в двух чтениях. Такая спешка связана с тем, что закон об объединении должен вступить в силу до начала кампании по выборам депутатов Переславской городской думы. Об этом гласит часть 1 статьи 13 131-ого Федерального закона: «Закон субъекта Российской Федерации о преобразовании муниципального образования не должен вступать в силу в период избирательной кампании по выборам органа местного самоуправления данного муниципального образования». Выборы нового созыва депутатов Переславской городской думы должны пройти 9 сентября 2018 года. Если объединение состоится, то это будут выборы депутатов объединенного городского округа.

Вопрос о присоединении к Переславлю-Залесскому всех трех сельских поселений Переславского муниципального района прозвучал 20 марта 2018 года на совместном заседании Общественных палат города и района. Главы города и района Владимир Волков и Валерий Астраханцев, а также главы Нагорьевского, Рязанцевского и Пригородного сельских поселений Александр Стенин, Сергей Чиесов и Светлана Трошина выступили с инициативой об объединении в единый городской округ.

Необходимо отметить, что сам законопроект об объединении не проходил общественного обсуждения в Переславле и в Переславском районе. Жители объединяемых муниципальных образований впервые увидели текст законопроекта уже после заседания Переславской городской думы, когда документ был опубликован. Темой необходимых перед объединением публичных слушаний был вопрос, согласны или нет жители с присоединением трех сельских поселений к городскому округу Переславль-Залесский.

Основным докладчиком по вопросу объединения на заседании Ярославской областной думы 8 июня 2018 года будет председатель Переславской городской думы Сергей Корниенко.