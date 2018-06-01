Москва, 1 июня, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Готовность президента России Владимира Путина провести видеоконференцию с главами регионов и членами правительства во время «прямой линии» 2018 года подтвердил 1 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Частично я могу это подтвердить, действительно», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что возможность прямого контакта с представителями органов исполнительной власти у президента была и во время предыдущих подобных мероприятий.

Предполагается, что живой диалог с применением конференц-связи позволит Путину обсудить жалобы и обращения граждан в непосредственном контакте с ответственными чиновниками.