Пермь, 1 июня, 2018, 13:44 — ИА Регнум. В Пермском крае 1 июня может стать самым холодным летним днём за последние 50 лет. Пермяки публикуют в соцсетях фотографии первого летнего дня, который преподнёс погодный сюрприз. По прогнозам синоптиков, первая половина июня будет аномально холодной для региона.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Адский холод

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), территория Прикамья и южной части Коми оказались в зоне наиболее сильного похолодания, связанного с арктическим вторжением 30−31 мая. Заток арктического воздуха продолжается и прекратится только в ночь на субботу, 2 июня. Снегопады 1 июня отмечены в большинстве районов региона. Больше всего снега выпало в Березниках. Летний снежный покров в Прикамье зафиксирован впервые с 2007 года.

Сегодня, 1 июня, на территории Пермского края среднесуточная температура ожидается на уровне +2,5° или даже ниже. Первый летний день 2018 года может стать одним из самых холодных летних дней за всю историю наблюдений в Перми.

«Сегодня, 1 июня, на территории региона наблюдается пик похолодания, которое обусловлено вторжением арктическом воздушной массы в тылу ныряющего циклона, который прошел 30 мая с Архангельской области на север Пермского края, а сейчас переместился в Ханты-Мансийский АО. Похолодание усиливается в связи с преобладанием сплошной облачности. Суточный ход температуры вчера почти не наблюдался, что представляет собой весьма редкое явление для летнего периода и более характерно для зимы», — отметили в ГИС-центре ПГНИУ.

Если сегодня среднесуточная температура будет ниже +2,3°, то день 1 июня 2018 года станет самым холодным летним днем с 3 июня 1967 года (когда выпало 18 мм осадков в виде снега и среднесуточная температура была отрицательной).