Чебоксары, 1 июня, 2018, 13:35 — ИА Регнум. В Чувашии, где из-за непогоды введён режим чрезвычайной ситуации, летнее тепло вернётся с дождями. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Василий Поленов. Ливень. 1874

По его словам, 31 мая было на 8 градусов холоднее нормы. Среднесуточная температура воздуха составила +7 градусов, что соответствует по климату 24 апреля. В ночь на 1 июня по республике ударили заморозки. Температурный минимум отмечен в Алатыре, где, по данным метеостанции, под утро было — 0,3 градуса. В Канаше и Батырево термометры на поверхности почвы показывали — 1 градус мороза. В Чебоксарах воздух остыл до +1,5 градуса.

«В итоге первая летняя ночь стала самой холодной с 1998 года. А дневная температура может оказаться самой низкой за последние полвека», — говорит синоптик-любитель.

В ночь с 1 на 2 июня в Чувашии сохранится угроза заморозков на почве, преимущественно в юго-восточных районах республики. Минимальная температура воздуха составит 0…+5 градусов тепла. По прогнозам, днём 2 июня теплый фронт принесет повышение температуры до +12…+17 градусов тепла, но ощущаемая температура из-за усиления западного ветра пока останется низкой. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером будет дождливо, возможна гроза.

3 июня ожидается теплая погода, которую обеспечит гребень казахстанского антициклона. Дожди возможны, но они будут короткими и пройдут местами. Воздух прогреется до +16…+21 градуса тепла. Ветер утихнет.

По прогнозам, в начале следующей недели Чувашия окажется на пути атмосферных фронтов североатлантических циклонов. Поэтому погода станет неустойчивой, с периодическими дождями. Показания барометров понизятся до 732 мм ртутного столба. Из-за перепадов атмосферного давления ветер усилится, его порывы могут достигать 16 м/с. Но при этом он будет теплым, юго-западного направления. Поэтому температура воздуха в эти дни составит уже вполне летние +18…+23 градуса.

В то же время увеличится вероятность грозовых ливневых дождей, особенно в дневные и вечерние часы. По расчетам немецкой численной модели, в северных и юго-западных районах республики за 4 дня может выпасть 15−20 литров воды на квадратный метр земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая в Чувашии в связи с резким ухудшением погодных условий и похолоданием ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Ранее из-за разгула стихии в 17 районах прекращалась полностью или частично подача электроэнергии в 3702 домах в 69 населенных пунктах. Есть пострадавшие: два человека получили травмы и госпитализированы.