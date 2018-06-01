Калуга, 1 июня, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Цена колбасы и хлеба на неделе с 23 по 30 мая 2018 года выросла в калужских магазинах федеральных сетей в диапазоне от 1,3% до 7,3%, сообщил 1 июня корреспонденту ИА REGNUM источник в пресс-службе правительства Калужской области.

Кете Кольвиц. Хлеба! (фрагмент). 1924

Повышение цен коснулось вареных и варено-копченых колбас, белого хлеба, также подорожали сливочное масло, сметана, морковь, апельсины, мандарины. Вопрос о росте стоимости продуктов питания обсуждался в Калуге во время заседания регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен, а также на рабочей группе по недопущению необоснованного повышения цен.

Участники мероприятия отметили, что по ряду продуктов Калужская область лидирует в списке регионов Центрального федерального округа с минимальными ценами. Это относится к куриному яйцу, сахару, печенью, соли, пшену, луку и яблокам.

При этом тушенка, сливочное и подсолнечное масло, молоко и огурцы в Калужской области стоят выше, чем в соседних регионах.