Калуга, 1 июня, 2018, 13:33 — ИА Регнум. В Калужской области качество организации медицинской помощи в сельской местности оставляет желать лучшего. К такому выводу пришли активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) после мониторинга 20 фельдшерско-акушерских пунктов региона, сообщает 1 июня корреспондент ИА REGNUM.

Onf.ru В этом медкабинете уже не лечат.

По данным калужского отделения ОНФ, проверка, проведенная активистами, показала, что большинство фельдшерско-акушерских пунктов не укомплектованы необходимым оборудованием, нуждаются в ремонте и обеспечении средствами доступной среды.

«В деревне Макарово Перемышльского района фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) находится в здании с печным отоплением без воды и газа. При этом коммуникации проходят в непосредственной близости. В помещениях течёт крыша, вместо порога на крыльце — сложенные поленья. Не работает тонометр для измерения артериального давления. В деревне Торкотино Мещовского района ФАП мы вообще не обнаружили, хотя его наличие отмечено на портале государственных услуг. Помещение, где по документам расположено медучреждение, находится в разрушенном состоянии. В здании ФАПа в деревне Богдановка Козельского района отсутствуют стекла. Фельдшерско-акушерский пункт работает только два раза в неделю в первой половине дня. Уборная располагается на улице в покосившемся деревянном строении без двери», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области Виктор Гришенков.

Деревня Пыренка Думиничского района — ещё один населенный пункт, где по указанному на портале государственных услуг общественники нашли некое здание, но не обнаружили в нём ФАПа. С тех пор, как два года назад умер местный фельдшер, медучреждение не работает. Жители рассказали общественникам, что машина скорой помощи едет к ним в среднем около часа, а может и вовсе не приехать. Заболевшие селяне вынуждены проявлять изобретательность: медики гарантированно приезжают, если их вызвать через службу МЧС.

В здании ФАПа в деревне Попелево отсутствует водопроводная вода, а уборной нет даже на улице. Медучреждение расположено на значительном удалении от жилого сектора. Кроме того, ни в одном из проверенных ФАПoв нет подключения к интернету и компьютерной техники. Хотя ранее областное министерство здравоохранения отчиталось о 100% подключении медицинских организаций региона к интернету. Общественники предположили, что чиновники подразумевают под подключением наличие интернет-кабелей, хотя и таковые имеются не во всех проверенных сельских ФАПах.

Между тем, по данным министерства здравоохранения Калужской области, в 2017 году в регионе функционировало 373 фельдшерско-акушерских пункта, 126 домовых хозяйств, 29 первичных онкологических кабинетов, 19 кабинетов неотложной помощи, 23 офиса общей врачебной практики и пять центров здоровья. Общий коечный фонд составил 5 891 круглосуточную койку, на которых было пролечено 175 тыс. 500 пациентов. В рамках реализация программы «Земский доктор» на работу в лечебные учреждения сельской местности прибыло 99 врачей, в том числе в 2017 году — 24 специалиста. Укреплена материальная база учреждений здравоохранения региона. В частности, установлены современные фельдшерско-акушерские пункты в селе Авчурино Ферзиковского района и в деревне Поляна Перемышльского района.

Напомним, раннее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил ОНФ проводить мониторинг доступности первичной медицинской помощи в малых населенных пунктах. В соответствии с «майскими указами», необходимо завершить формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов намерен оптимизировать медицину в регионе. Он предложил жителям отдалённых населённых пунктов Кировского района три дня в неделю посещать межрайонную больницу на специально выделенных автобусах, чтобы без очереди попадать на прием к специалистам в соответствии с графиком. Если эксперимент окажется положительным, его стоит распространить и на другие межрайонные больницы области, считает губернатор. По мнению Артамонова, средства на сельскую медицину часто расходуются впустую, и можно было оказать квалифицированную помощь гораздо большему количеству людей.

«В данном случае лежание на койке — это не всегда оправданный метод лечения», — заявил он.