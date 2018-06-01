Киев, 1 июня, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Российские спецслужбы «работают практически везде», заявил начальник управления государственной охраны Украины ВалерийГелетей, сообщает 1 июня УНИАН.

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По его словам, служба безопасности Украины (СБУ) не стала информировать главу МИД Украины ПавлаКлимкина, чтобы он случайно не раскрыл «спецоперацию», так как находился в командировке.

«Спецслужбы России работают не только в Украине, но и в посольствах, работают практически везде. И мы понимаем, что могла быть утечка информации», — сказал Гелетей.

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Напомним, украинская власть после госпереворота 2014 года применяет тезис «во всем виноваты российские спецслужбы» практически ко всем своим неудачам. Даже когда выяснилось, что Россия не убивала журналиста АркадияБабченко, Киев продолжил обвинять Москву.