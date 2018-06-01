Москва, 1 июня, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Первые дни первого летнего месяца в Москве не порадуют жителей столицы по-настоящему летней погодой. В этом году воздух в начале июня не прогреется даже до +16 °C, сообщает 1 июня портал «Метеоновости».

Цитата из х/ф «Холодное лето 53-го». Реж. Александр Прошкин. 1987. СССР Прохладный летний день в Москве

Средняя температура в московском регионе в начале июня будет ниже обычных для этого времени года климатических показателей, отметили синоптики.

«Средняя температура в начале июня повышается почти до +16 °C. Но в этом году она ожидается ниже климатических показателей. После прохождения накануне холодного атмосферного фронта пока особенно не потеплеет, днем максимальная температура +14…+16 °C», — говорится в сообщении метеослужбы.

Напомним, в пятницу, 1 июня, служба погоды обещает москвичам прохладную погоду — воздух в городе прогреется до +14 °C. В субботу 2 июня температура поднимется до +22 °C, а в ночь на воскресенье в городе будет по-прежнему холодно — от +2 до +7 °C.

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