Выдворение Саакашвили в Польшу признали законным
Киев, 1 июня, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Окружной административный суд Киева принял решение отказать бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска к миграционной службе Украины и Госпогранслужбе страны. Об этом сообщается на сайте украинского суда.
«Окружной административный суд г. Киева … принял решение отказать Саакашвили в удовлетворении исковых требований», — говорится в сообщении.
Отметим, что Саакашвили просил суд признать незаконным решение о его выдворении в Польшу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины депортировали лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили в Польшу, откуда он смог незаконно прорваться на Украину осенью 2017 г. Почти 6 месяцев Саакашвили пытался организовать в Киеве уличный протест для свержения президента страны Петра Порошенко.
Из Польши экс-губернатор Одесской области поехал к своей семье в Нидерланды. Там Саакашвили получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в ЕС.
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