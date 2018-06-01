Киев, 1 июня, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Окружной административный суд Киева принял решение отказать бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска к миграционной службе Украины и Госпогранслужбе страны. Об этом сообщается на сайте украинского суда.

Цитата из х∕ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Спустили с лестницы

«Окружной административный суд г. Киева … принял решение отказать Саакашвили в удовлетворении исковых требований», — говорится в сообщении.

Отметим, что Саакашвили просил суд признать незаконным решение о его выдворении в Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины депортировали лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили в Польшу, откуда он смог незаконно прорваться на Украину осенью 2017 г. Почти 6 месяцев Саакашвили пытался организовать в Киеве уличный протест для свержения президента страны Петра Порошенко.

Из Польши экс-губернатор Одесской области поехал к своей семье в Нидерланды. Там Саакашвили получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в ЕС.

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