Донецк, 1 июня, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Позиции киевских боевиков, включая огневую точку, с которой был обстрелян батальон «Пятнашки», уничтожили ракетные войска Донецкой Народной Республики. Соответствующее видео опубликовано 1 июня на YouTube-канале WarDoc.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

«По информации от наших источников, огнём из РСЗО «Чебурашка» и других орудий РВТН полностью уничтожена огневая позиция, откуда вёлся гранатомётный обстрел бойцов «Пятнашки», в результате которого погиб командир подразделения Олег Мамиев, больше известный под позывным «Мамай», — говорится в комментарии к ролику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, системы «Снежинка» и «Чебурашка» производятся на территории ДНР. Первые образцы вооружений были представлены 9 мая. «Чебурашка» оснащается двумя пакетами по 28 снарядов каждый, сама система работает на платформе КрАЗа.

Читайте также: В Северной Осетии простились с Мамаем — командиром батальона «Пятнашка»