Оренбург, 1 июня, 2018, 13:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области своей участи в СИЗО дожидаются трое граждан Бангладеша. Они обвиняются в незаконном пересечении госграницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре, уголовное дело в отношении нелегалов передано в суд.

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По версии следствия, иностранцы, не имевшие разрешения на въезд в Россию, пешком по полю в обход установленных пограничных пунктов пропуска незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации с Казахстаном на территории Первомайского района Оренбургской области. После пересечения границы иностранцы были задержаны пограничниками. Примечательно, что Оренбуржье нелегалы намеревались использовать в качестве транзита на пути в другую страну.

По данным УМВД по Оренбургской области, только за неделю в мае полицейские выявили 805 нарушений миграционного законодательства, в том числе 533 нарушения правил въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации, а также 272 факта нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полиции, на правонарушителей наложено административных штрафов на сумму более 1,6 млн рублей. Выдворено в административном порядке и депортировано за пределы России 32 нарушителя миграционного законодательства. Возбуждено 32 уголовных дела, связанных с незаконной миграцией.