Киев, 1 июня, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидают от Европейского союза предоставления Украине летального оружия. Об этом 31 мая на брифинге заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВСУ Валентин Левчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Он выразил надежду на то, что ЕС последует примеру США, которые ранее поставили Украине современные противотанковые комплексы Javelin.

«Вполне логично с нашей стороны рассматривать, что пример США станет хорошим поводом и будет побуждать или способствовать тому, что соответствующие страны-члены ЕС тоже примут решение о предоставлении летального оружия», — рассказал Левчик.

По его словам, в Киеве «этого ожидают и надеются, потому что это действительно нам нужно».

По данным Левчика, в текущем году Украина получила от партнеров (США, Литва, Великобритания и Канада) летальное оружие и другие военные средства на сумму порядка 45 млн долларов. В течение 2014−2018 годов ВСУ получили помощь в виде материальных средств от 20 стран мира.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов считает, что Украине не стоит рассчитывать на военную помощь от ЕС.

«Я согласен только в том, что нам необходимо летальное вооружение в том контексте, что нам нужно перевооружать нашу армию на более высокий технологический уровень в плане вооружений. Начиная от пистолетного патрона и заканчивая самолетами и восстановлением ракетных войск. Никто бесплатно не даст оружие. А покупать нам это вооружение никто не запрещал. Я напомню, что США предоставляют нам летальное оружие за свои деньги. Но за это они требуют от нас политические дивиденды, что может нам обойтись намного дороже», — сказал Жданов 31 мая в эфире канала «112 Украина».

При этом он выразил уверенность в том, что как минимум Германия и Австрия откажут Украине даже в покупке своих вооружений.

«Остальные страны мира нам ничего бесплатно не дадут, будет пример США или не будет. Тем более, что сейчас Европа начинает делиться на страны лояльные США и не лояльные США. Поэтому можете сразу вычеркивать Австрию и Германию из списка стран, которые нам могут не то что предоставить, а продать (оружие — ред.). Ждать милости от природы ни в коем случае не стоит. Надо оружие — надо идти и покупать его. Каким способом покупать — это уже второй вопрос», — подытожил Жданов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини призвал страны Евросоюза содействовать предоставлению Киеву оборонительных видов вооружений.

Напомним, в 2018 году США поставили Украине 210 ракет и 37 установок ПТРК Javelin. До этого США направили Украине бронированные автомобили Humvee, беспилотники RQ-11B Raven, контрбатарейные радары и помогали в подготовке украинских военных.

В конце мая стало известно, что группа депутатов парламента Канады (в основном, члены Консервативной партии) выдвинули инициативу выдать Украине партию оружия в виде винтовок, пулеметов, легких минометов, гранатометов и противотанковых ракет. Ранее эта поставка планировалась для Ирака.