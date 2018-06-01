«Ожидаем, надеемся, нам очень нужно!»: Украина ждет от ЕС летальное оружие
Киев, 1 июня, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидают от Европейского союза предоставления Украине летального оружия. Об этом 31 мая на брифинге заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВСУ Валентин Левчик.
Он выразил надежду на то, что ЕС последует примеру США, которые ранее поставили Украине современные противотанковые комплексы Javelin.
«Вполне логично с нашей стороны рассматривать, что пример США станет хорошим поводом и будет побуждать или способствовать тому, что соответствующие страны-члены ЕС тоже примут решение о предоставлении летального оружия», — рассказал Левчик.
По его словам, в Киеве «этого ожидают и надеются, потому что это действительно нам нужно».
По данным Левчика, в текущем году Украина получила от партнеров (США, Литва, Великобритания и Канада) летальное оружие и другие военные средства на сумму порядка 45 млн долларов. В течение 2014−2018 годов ВСУ получили помощь в виде материальных средств от 20 стран мира.
В свою очередь военный эксперт Олег Жданов считает, что Украине не стоит рассчитывать на военную помощь от ЕС.
«Я согласен только в том, что нам необходимо летальное вооружение в том контексте, что нам нужно перевооружать нашу армию на более высокий технологический уровень в плане вооружений. Начиная от пистолетного патрона и заканчивая самолетами и восстановлением ракетных войск. Никто бесплатно не даст оружие. А покупать нам это вооружение никто не запрещал. Я напомню, что США предоставляют нам летальное оружие за свои деньги. Но за это они требуют от нас политические дивиденды, что может нам обойтись намного дороже», — сказал Жданов 31 мая в эфире канала «112 Украина».
При этом он выразил уверенность в том, что как минимум Германия и Австрия откажут Украине даже в покупке своих вооружений.
«Остальные страны мира нам ничего бесплатно не дадут, будет пример США или не будет. Тем более, что сейчас Европа начинает делиться на страны лояльные США и не лояльные США. Поэтому можете сразу вычеркивать Австрию и Германию из списка стран, которые нам могут не то что предоставить, а продать (оружие — ред.). Ждать милости от природы ни в коем случае не стоит. Надо оружие — надо идти и покупать его. Каким способом покупать — это уже второй вопрос», — подытожил Жданов.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини призвал страны Евросоюза содействовать предоставлению Киеву оборонительных видов вооружений.
Напомним, в 2018 году США поставили Украине 210 ракет и 37 установок ПТРК Javelin. До этого США направили Украине бронированные автомобили Humvee, беспилотники RQ-11B Raven, контрбатарейные радары и помогали в подготовке украинских военных.
В конце мая стало известно, что группа депутатов парламента Канады (в основном, члены Консервативной партии) выдвинули инициативу выдать Украине партию оружия в виде винтовок, пулеметов, легких минометов, гранатометов и противотанковых ракет. Ранее эта поставка планировалась для Ирака.