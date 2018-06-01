Вильнюс, 1 июня, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Предложенная правительством реформа пенсионной системы предназначена для решения проблем короткого периода, потому что правящих больше заботит нынешний размер пенсий, а не долговременные негативные демографические тенденции. Например, в 2040 году на то же самое количество пенсионеров будет приходиться в два раза меньше работающих жителей, оценивает директор Службы по экономике и финансовой стабильности Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус. ИА REGNUM перевёл на русский язык опубликованный сегодня, 1 июня, на портале 15min. lt анализ эксперта.

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Нищая пенсионерка

Самые большие проблемы при выплате пенсий начнутся уже с 2020 года, потому что в то время особенно много людей уйдет на пенсию, а молодых людей, приходящих на рынок труда, будет меньше, предупреждает Центробанк Литвы. В 2040 году демографическая яма достигнет пика, потому что тогда на то же самое число пенсионеров будет приходиться в два раза меньше работающих жителей, оценивают экономисты Центробанка Литвы. Шимкус поясняет, что именно через эту перспективу необходимо оценивать предлагаемую реформу пенсионной системы, а не вытягивать из нее отдельные куски.

«Предлагаемый пакет — это взаимосвязанные детали, и на самом деле будет жаль, если эти детали будут вытягиваться, рассматриваться и критиковаться без общей картины. С помощью пакета предпринимаются попытки укрепить накопительную часть, укрепить управление средствами и выплату средств. Это не та мера, которая залечит все раны пенсионной системы страны, потому что в будущем нужно будет работать и с элементами первой пенсионной ступени, чтобы укреплялась связь между взносами и выплатами, придется думать о пенсионном возрасте», — сказал Шимкус.

Он поясняет, что в общественном пространстве чаще всего проходят дискуссии о выплатах — о размере пенсий. Но, по его словам, важно говорить и о части доходов и взносов. И здесь Центробанку не хватает решений.

«Один из недостатков — маленькое распределение через бюджет, и эта часть через реформу налоговой системы отражается только частично. Центробанк Литвы предлагал разные меры, чтобы можно было увеличить распределение через бюджет. Здесь есть и неравномерность в налогообложении разных форм деятельности — нужно лучше распределить налоговую ношу между группами», — сказал Шимкус.

Он напоминает, что бизнес-удостоверения, индивидуальная деятельность гарантируют возможности снизить налогообложение деятельности, и разница, если сравнивать с налогообложением рабочей силы, очень большая. «Это известная проблема животного хозяйства, которую нынешний налоговый пакет не решает», — говорит Шимкус.

Он поясняет, что накопление по модели 4+2 — только минимальна грань, которая необходима для того, чтобы сама система накопления вообще имела смысл — чтобы человек скопил хоть сколько то средств, чтобы облегчить жизнь в старости.

«Главная мысль реформы — приближается демографическая яма. Мы можем ее игнорировать, можем не видеть будущего демографического шока. Но ее видят все остальные, международные ведомства. Мы можем закрыть глаза — но это не означает, что проблема исчезнет», — говорит Шимкус.

Уже выполнены подсчеты, какого масштаба образуется демографическая яма — ее заполнят либо 600 тыс. иммигрантов, либо увеличенные на 12% взносы работающих жителей в Фонд социального страхования, либо повышение пенсионного возраста на 7 лет. Дело в том, что в Литве, согласно подсчетам, в 2040 году численность населения приблизится к 2 млн. Шимкус отмечает, что когда уменьшается количество рабочей силы, важно сохранить на рынке труда и пенсионеров.