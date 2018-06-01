Москва, 1 июня, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Радикальное решение проблем долевого строительства приведет к тому, что меньшее количество граждан смогут позволить себе купить квартиру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

Президент РФ Владимир Путин на встрече с девелоперскими компаниями заявил о необходимости как можно скорее ликвидировать систему долевого строительства, пишут «Ведомости». По факту, система и так должна была перестать существовать в нынешнем виде с 1 июля 2019 года, но президент настаивает на ускорении этого процесса. Кроме того, рассматривается также вариант запретить продажу непостроенного жилья с 2020 года.

«Судя по всему, президент отчаялся и решил решить проблему кардинально, путем отсечения головы. Но правительство предложило ему не самое хорошее решение, все-таки систему надо отстраивать, а не ломать», — заявил Емельянов.

По его словам, проблема обманутых дольщиков сегодня действительно очень важна, но нельзя забывать, что миллионы людей на основе долевого строительства получили жилье и развили отрасль строительства. А ликвидацией мошенников на этом рынке должны были заниматься правоохранительные органы, тогда систему можно было бы настроить.

«В итоге, граждане лишатся дешевого жилья, потому что понятно, что если строители будут строить не на деньги граждан, а на банковские, то большой банковский процент, который сегодня существует, ляжет в себестоимость квартиры и жилье будет дорожать. Средние застройщики кредит не потянут, а у крупных сократится ввод жилья. Причем цены вырастут не только на первичном рынке, но и на вторичном рынке, так как эти рынки не отделены непреодолимой стеной, они — сообщающиеся сосуды», — уверен Емельянов.