Симферополь, 1 июня, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Спустя восемь месяцев после начала строительства в крымском городе Саки готова первая очередь новой электростанции — это первый в России объект генерации, возведенный за столь короткий период. Об этом 1 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заказчика станции — компании «КрымТЭЦ».

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

"Это грандиозное событие не только для нашей компании, но и для всего Крыма. Но в то же время — это промежуточный этап, перерезать красную ленточку и радоваться успехам мы будем в ноябре, когда полностью завершим строительство и ТЭЦ выйдет на полную мощность — 120 МВт», — цитирует пресс-служба слова гендиректора АО «КрымТЭЦ» Тараса Целого.

Согласно проекту, новая электростанция будет генерировать не только электрическую, но и тепловую энергию с низкой себестоимостью, что позволит существенно снизить стоимость отопления для населения.

Как сообщало ИА REGNUM, вторую очередь Таврической и Балаклавской ТЭС запустят позже запланированного срока из-за проблем со сроками юридической сдачи станций.