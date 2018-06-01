Вильнюс, 1 июня, 2018, 13:00 — ИА Регнум. После того, как США объявили, что с 1 июня вводят таможенные пошлины на импортируемые из ЕС, Канады и Мексики сталь и алюминий, член фракции «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», бывший посол в США Жигимантас Павиленис предлагает главам литовской дипломатии не занимать односторонние позиции, поддерживая антиамериканскую риторику главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который «известен довольно частыми пророссийскими заявлениями», сообщили ИА REGNUM в канцелярии парламента Литвы.

Цитата из к/ф «Джеймс Бонд: Шаровая молния». реж Теренс Янг. 1965. США Тайный злодей

«Кому выгоден этот конфликт — однозначно Кремлю, поэтому мы должны терпеливо искать компромиссы, что в этой ситуации делает Берлин. Мы должны воспользоваться этой ситуацией, чтобы найти компромиссы, которые бы соответствовали нашему национальному интересу. Сейчас Польша на своей территории создает военную базу США. Мы заботимся о своей безопасности, это главный приоритет Литвы. Сейчас США высказываются против проекта Nordstream и ищут, как энергетически еще больше обойти Россию, — давайте поднимем вопрос членства Грузии в НАТО, свяжем его с вовлечением НАТО и ЕС в тему Балкан, которую поддерживает Берлин. Давайте работать на благо Литвы, давайте будем центром новых решений и компромиссов, чего мы можем добиться только путем активной двусторонней дипломатии, а не одобрения пророссийской позиции Юнкера».

В этом контексте Павиленис призывает не забывать вопрос Белорусской АЭС и поднимать его в Вашингтоне.

«Каждый конфликт — это возможность, но только если ты действуешь разумно и точно знаешь, чего хочешь добиться, а не участвуешь в хоре овец, дирижерами которого часто являются третьи страны», — сказал Павиленис.