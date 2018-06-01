Калининград, 1 июня, 2018, 12:59 — ИА Регнум. В наступившем летнем периоде обучения военнослужащим Балтийского флота предстоит принять участие более чем в 20 учениях, в ходе которых будут отработаны практические действия корабельных сил, береговых войск и морской авиации флота. Об этом сегодня, 1 июня, сообщил командующий Балтфлотом вице-адмирал Александр Носатов, выступая перед личным составом в городе Балтийске Калининградской области.

Андреевский флаг

«Боевые корабли и суда флота продолжат выполнять задачи в различных точках Мирового океана, как самостоятельно, так и в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, осуществлять деловые заходы и визиты в порты российских и иностранных государств, — отметил вице-адмирал. — Также перед нами стоит важная государственная задача по защите рубежей России на калининградском направлении».

В пресс-службе флота корреспонденту ИА REGNUM уточнили, кроме Средиземноморья, кораблям и судам Балтфлота предстоят дальние походы в Атлантику, Арктику, Индийский и Тихий океаны.

В целом до конца 2018 учебного года к решению свойственных задач в удалённых районах Мирового океана будет привлечено 10 надводных кораблей и 9 судов флота.

Во втором полугодии на Балтийский флот продолжится поступление новой техники — зенитные ракетные комплексы С-400 усилят возможности группировки ВВС и ПВО, а в состав соединения ракетных кораблей войдёт новый МРК проекта 22 800 «Ураган», способный нести крылатые ракеты «Калибр».

Напомним, сегодня в Литве стартовали манёвры литовской армии «Гром Перкунаса». В учениях примут участие порядка 9 тыс. человек. Через пару дней в Прибалтике, а также Польше, начинаются учения НАТО «Удар сабли», в которых будет задействовано свыше 6 тыс. иностранных военных. Наконец, с 4 по 15 июня в Балтийском море пройдут крупнейшие морские учения НАТО «Балтопс».