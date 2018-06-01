В России запускается кампания против повышения пенсионного возраста
Москва, 1 июня, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Профобъединение «Конфедерация труда России» (КТР) предлагает сформировать открытый штаб общероссийской кампании против повышения пенсионного возраста до 65 лет.
КТР призывает все общественные силы, политические партии и социальные движения «сформировать открытый штаб общероссийской кампании», следует из опубликованного заявления.
Согласно данным Росстата, в 62 субъектах РФ средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех регионах — меньше 60 лет.
«При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии», — говорится в заявлении.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности выйти с законодательной инициативой в Госдуму о повышении пенсионного возраста. Против повышения пенсионного возраста выступили представители трех фракций нижней палаты парламента — КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») заявил свою личную позицию, назвав повышение пенсионного возраста необходимостью.
Свои вопросы о непопулярной мере парламентарии зададут на «правительственном часе» 5 июня главе Минтруда Максиму Топилину.