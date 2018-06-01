Москва, 1 июня, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Профобъединение «Конфедерация труда России» (КТР) предлагает сформировать открытый штаб общероссийской кампании против повышения пенсионного возраста до 65 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

КТР призывает все общественные силы, политические партии и социальные движения «сформировать открытый штаб общероссийской кампании», следует из опубликованного заявления.

Согласно данным Росстата, в 62 субъектах РФ средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех регионах — меньше 60 лет.

«При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии», — говорится в заявлении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности выйти с законодательной инициативой в Госдуму о повышении пенсионного возраста. Против повышения пенсионного возраста выступили представители трех фракций нижней палаты парламента — КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») заявил свою личную позицию, назвав повышение пенсионного возраста необходимостью.

Свои вопросы о непопулярной мере парламентарии зададут на «правительственном часе» 5 июня главе Минтруда Максиму Топилину.