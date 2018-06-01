Псков, 1 июня, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников считает, что властям региона «нужно категорически пересмотреть» подход к ремонту дорог.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

«Я много езжу по области, и мне совершенно непонятен принцип ямочного ремонта, который применяется в регионе. К нормативному состоянию дороги мы таким образом не приведем, а заново делать придётся очень скоро», — заявил он, выступая с отчётом перед депутатами Псковского областного собрания.

Михаил Ведерников отметил, что в итоге получается, что 90% федеральных дорог в Псковской области соответствуют нормативам, а среди региональных этот показатель равен всего 29%.

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Ведерников отметил, что капитальный ремонт дорожной сети Псковской области оценивается в 15,3 млрд рублей, из которых до сих обеспечены лишь 14%. И эти 14%, по его мнению, используются недостаточно эффективно.

«Считаю, что сложившийся подход нужно категорически пересмотреть и внимательно посмотреть, как прописываются условия конкурса в том числе», — заявил он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, объём дорожного фонда Псковской области в 2018 году превысит 5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей — средства федерального бюджета.