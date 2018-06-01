Москва, 1 июня, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Воевавший в Афганистане в 1980-е годы советский летчик, который был сбит и считался пропавшим без вести, найден живым, сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

Андрей Горский. Без вести пропавший. 1962

«Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа», — цитирует РИА Новости Востротина.

По его словам, мужчина до сих пор находится в Афганистане. Имя летчика не разглашается, поскольку информация является конфиденциальной. Вопрос о доставке летчика в Россию обсуждался в кулуарах с представителями Афганистана после вручения наград и премий «Боевое братство — Battle brotherhood» — «Боевые сестры — Battle Sisterhood».

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